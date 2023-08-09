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Гриценко Карп Емельянович

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Гриценко Емельян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Пелешко Анна Карпова

Мать ребёнка: Гриценко Агафия Ефимовна

Рождение ребёнка
1894

Сын: Гриценко Дмитрий Карпович

Мать ребёнка: Гриценко Агафия Ефимовна

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Дарья Карпова

Мать ребёнка: Гриценко Агафия Ефимовна

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Мария Карпова

Мать ребёнка: Гриценко Агафия Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гриценко Агафия Ефимовна

Смерть
Неизвестно