Гриценко Карп Емельянович
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Гриценко Емельян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Пелешко Анна Карпова
Мать ребёнка: Гриценко Агафия Ефимовна
Рождение ребёнка
1894
Сын: Гриценко Дмитрий Карпович
Мать ребёнка: Гриценко Агафия Ефимовна
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Дарья Карпова
Мать ребёнка: Гриценко Агафия Ефимовна
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Мария Карпова
Мать ребёнка: Гриценко Агафия Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гриценко Агафия Ефимовна
Смерть
Неизвестно