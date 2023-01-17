Рашковецкий Меер Нахманович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рашковецкий Меер Нахманович

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Место рождения

Чечельник, Хмельницька область

Дата рождения

1971

Дата смерти

1933

Пол

Мужской

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1899

Сын: Рашковецкий Матвей (Мотл) Миронович (Меерович)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Рашковецкий Григорий (Гирш) Миронович (Меерович)

Мать ребёнка: Рашковецкая Жена2 ххх

Рождение ребёнка
1917

Сын: Рашковецкий Иосиф Миронович (Меерович)

Мать ребёнка: Рашковецкая Бейла Иосифовна

Рождение ребёнка
20.03.1923

Сын: Рашковецкий Александр (Азриль) Миронович (Меерович)

Мать ребёнка: Рашковецкая Бейла Иосифовна

Рождение
1971

Отец: Рашковецкий Нахман Лейбович

Мать: не указана

Чечельник, Хмельницька область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рашковецкая Гизя

Мать ребёнка: Рашковецкая Жена1

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рашковецкая Жена1

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рашковецкая Жена2 ххх

Смерть
1933
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