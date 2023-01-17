Рашковецкий Меер Нахманович
Место рождения
Дата рождения1971
Дата смерти1933
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1899
Сын: Рашковецкий Матвей (Мотл) Миронович (Меерович)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1911
Сын: Рашковецкий Григорий (Гирш) Миронович (Меерович)
Мать ребёнка: Рашковецкая Жена2 ххх
Рождение ребёнка
1917
Сын: Рашковецкий Иосиф Миронович (Меерович)
Мать ребёнка: Рашковецкая Бейла Иосифовна
Рождение ребёнка
20.03.1923
Рождение
1971
Отец: Рашковецкий Нахман Лейбович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рашковецкая Гизя
Мать ребёнка: Рашковецкая Жена1
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рашковецкая Жена1
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рашковецкая Жена2 ххх
Смерть
1933