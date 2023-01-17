Рашковецкий Нахман Лейбович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рашковецкий Нахман Лейбович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

1933

Пол

Мужской

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1971

Сын: Рашковецкий Меер Нахманович

Мать ребёнка: не указана

Чечельник, Хмельницька область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рашковецкий Сань Нахманович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рашковецкий Мордко Нахманович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рашковецкий Давид Нахманович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1933
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