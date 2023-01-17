Рашковецкий Нахман Лейбович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смерти1933
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1971
Сын: Рашковецкий Меер Нахманович
Мать ребёнка: не указана
Чечельник, Хмельницька область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рашковецкий Сань Нахманович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рашковецкий Мордко Нахманович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рашковецкий Давид Нахманович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1933