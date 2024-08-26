Плечова Мария Козминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Между 1844 и 1846
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Плечов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Плечов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Плечов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
1854
Сын: Плечов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Плечов Василий Алексеевич
Бракосочетание
Между 1855 и 1857
Муж: Сабуров Иван Лукич
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Сабуров Иван Лукич
Рождение ребёнка
1860
Дочь: (Сабурова) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Сабуров Иван Лукич
Смерть
Неизвестно