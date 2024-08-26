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Плечова Мария Козминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Ананьевская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Между 1844 и 1846

Муж: Плечов Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
1846

Сын: Плечов Яков Васильевич

Отец ребёнка: Плечов Василий Алексеевич

Ананьевская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1849

Сын: Плечов Семён Васильевич

Отец ребёнка: Плечов Василий Алексеевич

Ананьевская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1851

Сын: Плечов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Плечов Василий Алексеевич

Ананьевская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1854

Сын: Плечов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Плечов Василий Алексеевич

Ананьевская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Между 1855 и 1857

Муж: Сабуров Иван Лукич

Рождение ребёнка
1857

Сын: Сабуров Андрей Иванович

Отец ребёнка: Сабуров Иван Лукич

Ананьевская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1860

Дочь: (Сабурова) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Сабуров Иван Лукич

Ананьевская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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