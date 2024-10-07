Плечов Яков Васильевич
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смерти28.12.1902 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1869
Дочь: (Плечова) Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Плечова Ксения Адриановна
Рождение ребёнка
1872
Мать ребёнка: Плечова Ксения Адриановна
Рождение ребёнка
1874
Мать ребёнка: Плечова Ксения Адриановна
Смерть
28.12.1902 ст.
Фонд № 29. Оп.39 т. 2. Д. 589, Л.952.