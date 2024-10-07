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Плечов Яков Васильевич

Место рождения

Ананьевская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1846

Дата смерти

28.12.1902 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Плечов Василий Алексеевич

Мать: Плечова Мария Козминична

Ананьевская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плечова Ксения Адриановна

Место жительства
Неизвестно
Ананьевская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1869

Дочь: (Плечова) Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Плечова Ксения Адриановна

Ананьевская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1872

Сын: Плечов Алексей Яковлевич

Мать ребёнка: Плечова Ксения Адриановна

Ананьевская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1874

Сын: Плечов Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Плечова Ксения Адриановна

Ананьевская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Смерть
28.12.1902 ст.
Ананьевская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Фонд № 29. Оп.39 т. 2. Д. 589, Л.952.

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