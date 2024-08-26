Стужин Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стужин Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стужин Павел Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Стужин Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Стужин Александр Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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