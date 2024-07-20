Стужин Дмитрий Андреевич
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смерти?.04.1944
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Стужин Андрей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стужина Мария Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
15.03.1938
Дочь: Стужина Ирина Дмитриевна
Мать ребёнка: Стужина Мария Дмитриевна
Смерть
?.04.1944
Венгрия
Летчик во время ВОВ. Погиб при освобождении Венгрии.