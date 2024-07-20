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Стужин Дмитрий Андреевич

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Место рождения

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область

Дата рождения

1908

Дата смерти

?.04.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Стужин Андрей

Мать: не указана

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стужина Мария Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
15.03.1938

Дочь: Стужина Ирина Дмитриевна

Мать ребёнка: Стужина Мария Дмитриевна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
?.04.1944
Венгрия
Летчик во время ВОВ. Погиб при освобождении Венгрии.

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