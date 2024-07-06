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Бурова Матрона Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1809 или 1812 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буров Андрей Дементьевич

Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Буров Иван Андреевич

Отец ребёнка: Буров Андрей Дементьевич

Рождение ребёнка
Между 1833 и 1838

Сын: Буров Василий Андреевич

Отец ребёнка: Буров Андрей Дементьевич

Рождение ребёнка
18.08.1845

Дочь: Бурова (Бурова) Наталия Андреевна

Отец ребёнка: Буров Андрей Дементьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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