Бурова Матрона Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Буров Иван Андреевич
Отец ребёнка: Буров Андрей Дементьевич
Рождение ребёнка
Между 1833 и 1838
Отец ребёнка: Буров Андрей Дементьевич
Рождение ребёнка
18.08.1845
Дочь: Бурова (Бурова) Наталия Андреевна
Отец ребёнка: Буров Андрей Дементьевич
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно