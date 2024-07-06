Буров Иван Андреевич Около 1831 — найти родственников по фамилии на Familio
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Буров Иван Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831

Отец: Буров Андрей Дементьевич

Мать: Бурова Матрона Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурова Агафия Васильевна

Рождение ребёнка
03.05.1852

Дочь: Бурова (Бурова) Мавра Ивановна

Мать ребёнка: Бурова Агафия Васильевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Бурова (Бурова) Мария Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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