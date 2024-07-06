Буров Иван Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831
Отец: Буров Андрей Дементьевич
Мать: Бурова Матрона Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бурова Агафия Васильевна
Рождение ребёнка
03.05.1852
Дочь: Бурова (Бурова) Мавра Ивановна
Мать ребёнка: Бурова Агафия Васильевна
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Бурова (Бурова) Мария Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно