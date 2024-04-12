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Нехорошков Иван Петров

Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

23.01.1827

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: Нехорошков Петр Борисов

Мать: не указана

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.11.1812

Сын: Нехорошков Николай Иванов

Мать ребёнка: Нехорошкова Ирина Лукина

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.02.1815

Сын: Нехорошков Лев Иванов

Мать ребёнка: Нехорошкова Ирина Лукина

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.11.1816

Дочь: Екатерина Иванова

Мать ребёнка: Нехорошкова Ирина Лукина

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.01.1818

Сын: Нехорошков Василий Иванов

Мать ребёнка: Нехорошкова Ирина Лукина

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.12.1822

Дочь: Евгения Иванова

Мать ребёнка: Нехорошкова Ирина Лукина

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нехорошкова Ирина Лукина

Смерть
23.01.1827
Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: грудным колотьем
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