Нехорошков Иван Петров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1795
Дата смерти23.01.1827
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795
Отец: Нехорошков Петр Борисов
Рождение ребёнка
27.11.1812
Сын: Нехорошков Николай Иванов
Мать ребёнка: Нехорошкова Ирина Лукина
Рождение ребёнка
28.02.1815
Мать ребёнка: Нехорошкова Ирина Лукина
Рождение ребёнка
27.11.1816
Дочь: Екатерина Иванова
Мать ребёнка: Нехорошкова Ирина Лукина
Рождение ребёнка
29.01.1818
Сын: Нехорошков Василий Иванов
Мать ребёнка: Нехорошкова Ирина Лукина
Рождение ребёнка
06.12.1822
Дочь: Евгения Иванова
Мать ребёнка: Нехорошкова Ирина Лукина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нехорошкова Ирина Лукина
Смерть
23.01.1827
Причина смерти: грудным колотьем