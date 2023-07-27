Нехорошкова (Нехорошкова) Ирина Лукина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нехорошкова (Нехорошкова) Ирина Лукина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.11.1812

Сын: Нехорошков Николай Иванов

Отец ребёнка: Нехорошков Иван Петров

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.02.1815

Сын: Нехорошков Лев Иванов

Отец ребёнка: Нехорошков Иван Петров

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.11.1816

Дочь: Екатерина Иванова

Отец ребёнка: Нехорошков Иван Петров

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.01.1818

Сын: Нехорошков Василий Иванов

Отец ребёнка: Нехорошков Иван Петров

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.12.1822

Дочь: Евгения Иванова

Отец ребёнка: Нехорошков Иван Петров

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нехорошков Иван Петров

Смерть
Неизвестно
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