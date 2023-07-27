Нехорошкова (Нехорошкова) Ирина Лукина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.11.1812
Сын: Нехорошков Николай Иванов
Отец ребёнка: Нехорошков Иван Петров
Рождение ребёнка
28.02.1815
Отец ребёнка: Нехорошков Иван Петров
Рождение ребёнка
27.11.1816
Дочь: Екатерина Иванова
Отец ребёнка: Нехорошков Иван Петров
Рождение ребёнка
29.01.1818
Сын: Нехорошков Василий Иванов
Отец ребёнка: Нехорошков Иван Петров
Рождение ребёнка
06.12.1822
Дочь: Евгения Иванова
Отец ребёнка: Нехорошков Иван Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно