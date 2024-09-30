Румпали (Барндык) Анна Адамовна
Место рождения
Дата рождения20.09.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1888
Бракосочетание
18.10.1909
Рождение ребёнка
04.06.1912
Отец ребёнка: Румпали Павел Абрамович
Рождение ребёнка
06.05.1915
Дочь: Барндык (Румпали) Ольга Павловна
Отец ребёнка: Румпали Павел Абрамович
Рождение ребёнка
20.12.1917
Дочь: (Румпали) Мария Павловна
Отец ребёнка: Румпали Павел Абрамович
Рождение ребёнка
26.03.1921
Дочь: (Румпали) Мария Павловна
Отец ребёнка: Румпали Павел Абрамович
Рождение ребёнка
14.12.1923
Дочь: (Румпали) Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Румпали Павел Абрамович
Рождение ребёнка
29.01.1927
Дочь: (Румпали) Эмилия Павловна
Отец ребёнка: Румпали Павел Абрамович
Рождение ребёнка
07.04.1930
Отец ребёнка: Румпали Павел Абрамович
Рождение ребёнка
30.08.1933
Дочь: (Румпали) Хилма Павловна
Отец ребёнка: Румпали Павел Абрамович
Смерть
Неизвестно