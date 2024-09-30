Румпали (Барндык) Анна Адамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Румпали (Барндык) Анна Адамовна

Место рождения

Рудемилли, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

20.09.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1888

Отец: Барндык Адам Абрамович

Мать: Барндык (Руйхи) Ева Ивановна

Рудемилли, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
18.10.1909

Муж: Румпали Павел Абрамович

Рождение ребёнка
04.06.1912

Сын: Румпали Иван Павлович

Отец ребёнка: Румпали Павел Абрамович

Рудемилли, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
06.05.1915

Дочь: Барндык (Румпали) Ольга Павловна

Отец ребёнка: Румпали Павел Абрамович

Рудемилли, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
20.12.1917

Дочь: (Румпали) Мария Павловна

Отец ребёнка: Румпали Павел Абрамович

Рудемилли, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
26.03.1921

Дочь: (Румпали) Мария Павловна

Отец ребёнка: Румпали Павел Абрамович

Рудемилли, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
14.12.1923

Дочь: (Румпали) Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Румпали Павел Абрамович

Рудемилли, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
29.01.1927

Дочь: (Румпали) Эмилия Павловна

Отец ребёнка: Румпали Павел Абрамович

Рудемилли, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
07.04.1930

Сын: Румпали Николай Павлович

Отец ребёнка: Румпали Павел Абрамович

Рождение ребёнка
30.08.1933

Дочь: (Румпали) Хилма Павловна

Отец ребёнка: Румпали Павел Абрамович

Рудемилли, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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