Герасимова Евдокия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1862
Сын: Герасимов Василий Трофимович
Отец ребёнка: Герасимов Трофим Евдокимович
Рождение ребёнка
Около 1874
Дочь: Иванова Ирина Трофимовна
Отец ребёнка: Герасимов Трофим Евдокимович
Рождение ребёнка
01.07.1891
Дочь: Ефимия Трофимовна
Отец ребёнка: Герасимов Трофим Евдокимович
с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герасимов Павел Трофимович
Отец ребёнка: Герасимов Трофим Евдокимович
Смерть
Неизвестно