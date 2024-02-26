Герасимова Евдокия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимова Евдокия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Герасимов Василий Трофимович

Отец ребёнка: Герасимов Трофим Евдокимович

Рождение ребёнка
Около 1874

Дочь: Иванова Ирина Трофимовна

Отец ребёнка: Герасимов Трофим Евдокимович

Рождение ребёнка
01.07.1891

Дочь: Ефимия Трофимовна

Отец ребёнка: Герасимов Трофим Евдокимович

с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасимов Павел Трофимович

Отец ребёнка: Герасимов Трофим Евдокимович

Смерть
Неизвестно
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