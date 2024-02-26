Герасимов Трофим Евдокимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Герасимов Евдоким
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1862
Сын: Герасимов Василий Трофимович
Мать ребёнка: Герасимова Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1874
Дочь: Иванова Ирина Трофимовна
Мать ребёнка: Герасимова Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
01.07.1891
Дочь: Ефимия Трофимовна
Мать ребёнка: Герасимова Евдокия Федоровна
с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герасимов Павел Трофимович
Мать ребёнка: Герасимова Евдокия Федоровна
Смерть
Неизвестно