Тришина Пелагея Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.05.1846 ст.
Отец ребёнка: Тришин Фёдор Яковлев
Рождение ребёнка
22.07.1851 ст.
Дочь: Тришина Параскева Фёдорова
Отец ребёнка: Тришин Фёдор Яковлев
Рождение ребёнка
16.05.1853 ст.
Сын: Тришин Константин Фёдорович
Отец ребёнка: Тришин Фёдор Яковлев
Рождение ребёнка
14.07.1854 ст.
Отец ребёнка: Тришин Фёдор Яковлев
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Тришина Дарья Фёдорова
Отец ребёнка: Тришин Фёдор Яковлев
Рождение ребёнка
18.01.1864 ст.
Дочь: Тришин Тимофей Фёдорович
Отец ребёнка: Тришин Фёдор Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тришин Фёдор Яковлев
Смерть
Неизвестно