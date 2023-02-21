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Тришина Пелагея Сергеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.05.1846 ст.

Сын: Тришин Георгий Фёдоров

Отец ребёнка: Тришин Фёдор Яковлев

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
22.07.1851 ст.

Дочь: Тришина Параскева Фёдорова

Отец ребёнка: Тришин Фёдор Яковлев

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
16.05.1853 ст.

Сын: Тришин Константин Фёдорович

Отец ребёнка: Тришин Фёдор Яковлев

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
14.07.1854 ст.

Сын: Тришин Михаил Фёдорович

Отец ребёнка: Тришин Фёдор Яковлев

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Тришина Дарья Фёдорова

Отец ребёнка: Тришин Фёдор Яковлев

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
18.01.1864 ст.

Дочь: Тришин Тимофей Фёдорович

Отец ребёнка: Тришин Фёдор Яковлев

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тришин Фёдор Яковлев

Смерть
Неизвестно
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