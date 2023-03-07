Тришин Фёдор Яковлев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827
Отец: Яков Трифонов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1858
Дочь: Голубкова Дарья Фёдоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1861
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тришина Пелагея Сергеева
Смерть
Неизвестно