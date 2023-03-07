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Тришин Фёдор Яковлев

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Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1794 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1827 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: Яков Трифонов

Мать: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1858

Дочь: Голубкова Дарья Фёдоровна

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1861

Сын: Тришин Никита Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тришина Пелагея Сергеева

Смерть
Неизвестно
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