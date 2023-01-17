Гофман (Скрипченко) Анастасия Мироновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гофман (Скрипченко) Анастасия Мироновна

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Место рождения

Пудаков, Хойникский район, Гомельская область

Дата рождения

17.02.1917

Дата смерти

08.09.1958

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Пудаков, Хойникский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
18.05.1939

Дочь: Белоусько Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Гофман Яков Георгиевич

Надеждинка, Костанайский район, Костанайская область
Смерть
08.09.1958
Кустанайская обл., Мендыгоринский район, Надеждинка
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