Гофман (Скрипченко) Анастасия Мироновна
Место рождения
Дата рождения17.02.1917
Дата смерти08.09.1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.05.1939
Дочь: Белоусько Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Гофман Яков Георгиевич
Надеждинка, Костанайский район, Костанайская область
Смерть
08.09.1958
Кустанайская обл., Мендыгоринский район, Надеждинка