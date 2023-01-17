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Гофман Яков Георгиевич

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Место рождения

Кустанайская обл., Мендыгоринский район, Надеждинка

Дата рождения

26.03.1906

Дата смерти

21.11.1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Кустанайская обл., Мендыгоринский район, Надеждинка
Рождение ребёнка
18.05.1939

Дочь: Белоусько Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Гофман Анастасия Мироновна

Надеждинка, Костанайский район, Костанайская область
Смерть
21.11.1978
Кустанайская обл., Мендыгоринский район, Надеждинка
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