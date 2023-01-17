Гофман Яков Георгиевич
Место рожденияКустанайская обл., Мендыгоринский район, Надеждинка
Дата рождения26.03.1906
Дата смерти21.11.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Кустанайская обл., Мендыгоринский район, Надеждинка
Рождение ребёнка
18.05.1939
Дочь: Белоусько Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Гофман Анастасия Мироновна
Надеждинка, Костанайский район, Костанайская область
Смерть
21.11.1978
Кустанайская обл., Мендыгоринский район, Надеждинка