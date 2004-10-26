Orloff (Efseaff) Marian Alex
Место рожденияBakersfield, Kern, California, USA
Дата рождения05.10.1927
Дата смерти26.10.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1927
Отец: Efseaff Alex Peter
Bakersfield, Kern, California, USA
Рождение ребёнка
31.12.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Orloff Paul John
Рождение ребёнка
1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Orloff Paul John
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Orloff Paul John
Смерть
26.10.2004
Downey, Los Angeles, California, USA