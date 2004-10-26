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Orloff (Efseaff) Marian Alex

Место рождения

Bakersfield, Kern, California, USA

Дата рождения

05.10.1927

Дата смерти

26.10.2004

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1903 г.р.

Муж

1929 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1927

Отец: Efseaff Alex Peter

Мать: Efseaff Tanya Jennie Esavana

Bakersfield, Kern, California, USA
Рождение ребёнка
31.12.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Orloff Paul John

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Orloff Paul John

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Orloff Paul John

Смерть
26.10.2004
Downey, Los Angeles, California, USA
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