Orloff Paul John
Место рожденияНе указано
Дата рождения1929
Дата смерти19.09.2011
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
31.12.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Orloff Marian Alex
Рождение ребёнка
1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Orloff Marian Alex
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Orloff Marian Alex
Смерть
19.09.2011
Los Angeles, CA
Похороны
Неизвестно
Los Angeles, Los Angeles, California, USA