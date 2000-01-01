(Buker) Annie Gertrude — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Buker) Annie Gertrude

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Место рождения

Hindley, Lancashire

Дата рождения

13.05.1885

Дата смерти

?.06.1969

Пол

Женский

Отец

1857 г.р.

Мать

1856 г.р.

Муж

1876 г.р.

Дети

Около 1899 г.р.
Около 1900 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1885

Отец: Buker George Curtis

Мать: Ella Augusta

Hindley, Lancashire
Рождение ребёнка
Около 1899

Дочь: Elizabeth

Отец ребёнка: Dunn James J.

Hindley, Lancashire
Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: Ellen

Отец ребёнка: Dunn James J.

Hindley, Lancashire
Место жительства
1900
Бракосочетание
03.09.1901

Муж: Dunn James J.

Boston, Massachusetts
Место жительства
1901
10 Ward St, Hindley, Lancashire, England
Место жительства
1910
Место жительства
02.04.1911
41. Cowburn Street, Hindley, Lancashire, England
Место жительства
1920
Место жительства
1930
Смерть
?.06.1969
Cambridge, Middlesex, Massachusetts, United States
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