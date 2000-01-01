(Buker) Annie Gertrude
Место рожденияHindley, Lancashire
Дата рождения13.05.1885
Дата смерти?.06.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1885
Отец: Buker George Curtis
Мать: Ella Augusta
Hindley, Lancashire
Рождение ребёнка
Около 1899
Дочь: Elizabeth
Отец ребёнка: Dunn James J.
Hindley, Lancashire
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: Ellen
Отец ребёнка: Dunn James J.
Hindley, Lancashire
Место жительства
1900
Бракосочетание
03.09.1901
Муж: Dunn James J.
Boston, Massachusetts
Место жительства
1901
10 Ward St, Hindley, Lancashire, England
Место жительства
1910
Место жительства
02.04.1911
41. Cowburn Street, Hindley, Lancashire, England
Место жительства
1920
Место жительства
1930
Смерть
?.06.1969
Cambridge, Middlesex, Massachusetts, United States