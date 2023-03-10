Соловьева (Соловьева) Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева (Соловьева) Любовь Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1924 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соловьев Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соловьев Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьев Александр Иванович

Смерть
Неизвестно
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