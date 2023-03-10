Соловьев Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьев Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1872 г.р.

Мать

1878 г.р.

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Соловьев Иван Константинович

Мать: Момзырева Матрёна Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловьева Зинаида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соловьева Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соловьева Любовь Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловьева Любовь Ивановна

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область
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