Соловьев Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соловьева Зинаида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Соловьева Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Соловьева Любовь Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область