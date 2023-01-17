Алябушева Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алябушева Мария Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Сын: Алябушев Поликарп Абрамович

Отец ребёнка: Алябушев Абрам Васильевич

Байки, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Василиса Абрамовна

Отец ребёнка: Алябушев Абрам Васильевич

Байки, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Вера Абрамовна

Отец ребёнка: Алябушев Абрам Васильевич

Байки, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1841

Сын: Алябушев Макар Абрамович

Отец ребёнка: Алябушев Абрам Васильевич

Байки, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1845

Сын: Алябушев Матвей Абрамович

Отец ребёнка: Алябушев Абрам Васильевич

Байки, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1848

Сын: Алябушев Карп Абрамович

Отец ребёнка: Алябушев Абрам Васильевич

Байки, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Аграфена Абрамовна

Отец ребёнка: Алябушев Абрам Васильевич

Байки, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алябушев Абрам Васильевич

Смерть
Неизвестно
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