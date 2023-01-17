Алябушева Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Сын: Алябушев Поликарп Абрамович
Отец ребёнка: Алябушев Абрам Васильевич
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Василиса Абрамовна
Отец ребёнка: Алябушев Абрам Васильевич
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Вера Абрамовна
Отец ребёнка: Алябушев Абрам Васильевич
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Алябушев Абрам Васильевич
Рождение ребёнка
1845
Сын: Алябушев Матвей Абрамович
Отец ребёнка: Алябушев Абрам Васильевич
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Алябушев Абрам Васильевич
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Аграфена Абрамовна
Отец ребёнка: Алябушев Абрам Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно