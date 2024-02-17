Левченко (Нестерук) Ксения Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
08.11.1848 ст.
Михайловская церковь
Рождение ребёнка
17.11.1850 ст.
Дочь: Левченко Мария Ванифантьевна
Отец ребёнка: Левченко Вонифантий Лукьянович
Рождение ребёнка
04.09.1853 ст.
Сын: Левченко Моисей Вонифантьевич
Отец ребёнка: Левченко Вонифантий Лукьянович
Рождение ребёнка
10.12.1855 ст.
Сын: Левченко Мина Вонифантьевич
Отец ребёнка: Левченко Вонифантий Лукьянович
Рождение ребёнка
24.08.1858 ст.
Сын: Левченко Варфоломей Ванифантьевич
Отец ребёнка: Левченко Вонифантий Лукьянович
Смерть
Неизвестно