Левченко (Нестерук) Ксения Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левченко (Нестерук) Ксения Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.11.1848 ст.

Муж: Левченко Вонифантий Лукьянович

Погребище, Вінницька область
Михайловская церковь
Рождение ребёнка
17.11.1850 ст.

Дочь: Левченко Мария Ванифантьевна

Отец ребёнка: Левченко Вонифантий Лукьянович

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
04.09.1853 ст.

Сын: Левченко Моисей Вонифантьевич

Отец ребёнка: Левченко Вонифантий Лукьянович

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
10.12.1855 ст.

Сын: Левченко Мина Вонифантьевич

Отец ребёнка: Левченко Вонифантий Лукьянович

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
24.08.1858 ст.

Сын: Левченко Варфоломей Ванифантьевич

Отец ребёнка: Левченко Вонифантий Лукьянович

Погребище, Вінницька область
Смерть
Неизвестно
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