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Левченко Вонифантий Лукьянович

Место рождения

Погребище, Вінницька область

Дата рождения

19.12.1824 ст.

Дата смерти

23.09.1863 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1824 ст.

Отец: Левченко Лукьян Герасимович

Мать: Левченко Марина Никитовна

Погребище, Вінницька область
Крещение
21.12.1824 ст.
Погребище, Вінницька область
Успенская церковь
Бракосочетание
08.11.1848 ст.

Жена: Левченко Ксения Иосифовна

Погребище, Вінницька область
Михайловская церковь
Рождение ребёнка
17.11.1850 ст.

Дочь: Левченко Мария Ванифантьевна

Мать ребёнка: Левченко Ксения Иосифовна

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
04.09.1853 ст.

Сын: Левченко Моисей Вонифантьевич

Мать ребёнка: Левченко Ксения Иосифовна

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
10.12.1855 ст.

Сын: Левченко Мина Вонифантьевич

Мать ребёнка: Левченко Ксения Иосифовна

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
24.08.1858 ст.

Сын: Левченко Варфоломей Ванифантьевич

Мать ребёнка: Левченко Ксения Иосифовна

Погребище, Вінницька область
Смерть
23.09.1863 ст.
Погребище, Вінницька область
Похороны
25.09.1863 ст.
Погребище, Вінницька область
Успенская церковь
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