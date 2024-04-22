Левченко Вонифантий Лукьянович
Место рождения
Дата рождения19.12.1824 ст.
Дата смерти23.09.1863 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1824 ст.
Крещение
21.12.1824 ст.
Успенская церковь
Бракосочетание
08.11.1848 ст.
Михайловская церковь
Рождение ребёнка
17.11.1850 ст.
Дочь: Левченко Мария Ванифантьевна
Мать ребёнка: Левченко Ксения Иосифовна
Рождение ребёнка
04.09.1853 ст.
Сын: Левченко Моисей Вонифантьевич
Мать ребёнка: Левченко Ксения Иосифовна
Рождение ребёнка
10.12.1855 ст.
Сын: Левченко Мина Вонифантьевич
Мать ребёнка: Левченко Ксения Иосифовна
Рождение ребёнка
24.08.1858 ст.
Сын: Левченко Варфоломей Ванифантьевич
Мать ребёнка: Левченко Ксения Иосифовна
Смерть
23.09.1863 ст.
Похороны
25.09.1863 ст.
Успенская церковь