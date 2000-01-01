Коледина (Маракасова) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коледина (Маракасова) Александра Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

1975

Пол

Женский

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Маракасов Иван Лукич

Мать: Маракасова Анна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Павловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трегубова Ия Павловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коровкина Маргарита Павловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ориничева Зинаида Павловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коледин Валериан Павлович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коледин Павел Иванович

Смерть
1975
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