Коледина (Маракасова) Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти1975
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Маракасов Иван Лукич
Мать: Маракасова Анна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Павловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трегубова Ия Павловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коровкина Маргарита Павловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ориничева Зинаида Павловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коледин Валериан Павлович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1975