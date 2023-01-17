Толстикова Татьяна Петровна
Место рождения
Дата рождения04.03.1951
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1951
Бракосочетание
Между 1967 и 1971
Рождение ребёнка
30.07.1971
Дочь: Самохвалова Ирина Анатольевна
Отец ребёнка: Толстиков Анатолий Яковлевич
Место жительства
С 1971
Рождение ребёнка
04.01.1977
Сын: Толстиков Сергей Анатольевич
Отец ребёнка: Толстиков Анатолий Яковлевич