Толстикова Татьяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толстикова Татьяна Петровна

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Место рождения

Терпенье

Дата рождения

04.03.1951

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1951
Бракосочетание
Между 1967 и 1971

Муж: Толстиков Анатолий Яковлевич

Рождение ребёнка
30.07.1971

Дочь: Самохвалова Ирина Анатольевна

Отец ребёнка: Толстиков Анатолий Яковлевич

Место жительства
С 1971
Рождение ребёнка
04.01.1977

Сын: Толстиков Сергей Анатольевич

Отец ребёнка: Толстиков Анатолий Яковлевич

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