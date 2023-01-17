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Толстиков Анатолий Яковлевич

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Место рождения

Обильное

Дата рождения

12.07.1947

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1947

Отец: не указан

Мать: Толстикова Матрёна Фёдоровна

Место жительства
С 1947
Бракосочетание
Между 1967 и 1971

Жена: Толстикова Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
30.07.1971

Дочь: Самохвалова Ирина Анатольевна

Мать ребёнка: Толстикова Татьяна Петровна

Место жительства
С 1971
Рождение ребёнка
04.01.1977

Сын: Толстиков Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Толстикова Татьяна Петровна

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