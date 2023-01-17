Толстиков Анатолий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения12.07.1947
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1947
Отец: не указан
Место жительства
С 1947
Бракосочетание
Между 1967 и 1971
Рождение ребёнка
30.07.1971
Дочь: Самохвалова Ирина Анатольевна
Мать ребёнка: Толстикова Татьяна Петровна
Место жительства
С 1971
Рождение ребёнка
04.01.1977
Сын: Толстиков Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: Толстикова Татьяна Петровна