Гагаев Гавриил Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гагаев Гавриил Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около ?.01.1907

Дата смерти

08.08.1908

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.01.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
08.08.1908
Причина смерти: От продолжительной болезни
Похороны
09.08.1908
Христианское кладбище
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