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Гагаев Гавриил Александрович
Гагаев Гавриил Александрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около ?.01.1907
Дата смерти
08.08.1908
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.01.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
08.08.1908
Яман
Причина смерти: От продолжительной болезни
Похороны
09.08.1908
Яман
Христианское кладбище
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