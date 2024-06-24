Иноземцев Семён Иванович
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Иноземцев Иван Яковлевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1895
Сын: Иноземцев Давид Семенович
Мать ребёнка: Иноземцева Евдокия Василевна
Рождение ребёнка
1899
Сын: Иноземцев Леонтий Семенович
Мать ребёнка: Иноземцева Евдокия Василевна
Смерть
Неизвестно