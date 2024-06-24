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Иноземцев Семён Иванович

Место рождения

Шумаки, Коркинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Иноземцев Иван Яковлевич

Мать: не указана

Шумаки, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иноземцева Евдокия Василевна

Место жительства
Неизвестно
Шумаки, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Иноземцев Давид Семенович

Мать ребёнка: Иноземцева Евдокия Василевна

Рождение ребёнка
1899

Сын: Иноземцев Леонтий Семенович

Мать ребёнка: Иноземцева Евдокия Василевна

Смерть
Неизвестно

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