Иноземцева Евдокия Василевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Шумаки, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1895
Сын: Иноземцев Давид Семенович
Отец ребёнка: Иноземцев Семён Иванович
Рождение ребёнка
1899
Сын: Иноземцев Леонтий Семенович
Отец ребёнка: Иноземцев Семён Иванович
Смерть
Неизвестно