Иноземцева Евдокия Василевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИноземцева Евдокия Василевна

Иноземцева Евдокия Василевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1864 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иноземцев Семён Иванович

Место жительства
Неизвестно
Шумаки, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Иноземцев Давид Семенович

Отец ребёнка: Иноземцев Семён Иванович

Рождение ребёнка
1899

Сын: Иноземцев Леонтий Семенович

Отец ребёнка: Иноземцев Семён Иванович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.