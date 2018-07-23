Марасанова (Скурихина) Нина Михеевна
Место рождения
Дата рождения22.01.1953
Дата смерти23.07.2018
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1953
Рождение ребёнка
02.03.1977
Дочь: Иванова Людмила Юрьевна
Отец ребёнка: Марасанов Юрий Анатольевич
Рождение ребёнка
08.10.1981
Сын: Марасанов Дмитрий Юрьевич
Отец ребёнка: Марасанов Юрий Анатольевич
Рождение ребёнка
17.09.1986
Сын: Марасанов Анатолий Юрьевич
Отец ребёнка: Марасанов Юрий Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
23.07.2018