Марасанова (Скурихина) Нина Михеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марасанова (Скурихина) Нина Михеевна

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Место рождения

Иркинеево

Дата рождения

22.01.1953

Дата смерти

23.07.2018

Пол

Женский

Добавил:

ЛИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1953

Отец: Скурихин Михей Федорович

Мать: Скурихина Анна Александровна

Рождение ребёнка
02.03.1977

Дочь: Иванова Людмила Юрьевна

Отец ребёнка: Марасанов Юрий Анатольевич

Рождение ребёнка
08.10.1981

Сын: Марасанов Дмитрий Юрьевич

Отец ребёнка: Марасанов Юрий Анатольевич

Рождение ребёнка
17.09.1986

Сын: Марасанов Анатолий Юрьевич

Отец ребёнка: Марасанов Юрий Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марасанов Юрий Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
23.07.2018
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