Скурихина (Скурихина) Анна Александровна
Место рожденияИркинеево
Дата рождения14.08.1924
Дата смерти?.03.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Иркинеево
Рождение ребёнка
22.01.1953
Дочь: Марасанова Нина Михеевна
Отец ребёнка: Скурихин Михей Федорович
Иркинеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
?.03.1990
Иркинеево