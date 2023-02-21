Скурихина (Скурихина) Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скурихина (Скурихина) Анна Александровна

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Место рождения

Иркинеево

Дата рождения

14.08.1924

Дата смерти

?.03.1990

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Иркинеево
Рождение ребёнка
22.01.1953

Дочь: Марасанова Нина Михеевна

Отец ребёнка: Скурихин Михей Федорович

Иркинеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
?.03.1990
Иркинеево
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