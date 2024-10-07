Лукина Мария Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛукина Мария Семёновна

Лукина Мария Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Воскресенское, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукин Иван Александрович

Рождение ребёнка
1910

Дочь: (Лукина) Афанасия Ивановна

Отец ребёнка: Лукин Иван Александрович

Воскресенское, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: (Лукина) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Лукин Иван Александрович

Воскресенское, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: (Лукина) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Лукин Иван Александрович

Воскресенское, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.