Лукина Мария Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1910
Дочь: (Лукина) Афанасия Ивановна
Отец ребёнка: Лукин Иван Александрович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: (Лукина) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Лукин Иван Александрович
Рождение ребёнка
1914
Дочь: (Лукина) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Лукин Иван Александрович
Смерть
Неизвестно