Мамыкинъ Михаилъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Мамыкинъ Иванъ
Мать: Мамыкина Ирина Иванова
Рождение ребёнка
1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мамыкина Мария Александрова
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мамыкина Мария Александрова
Бракосочетание
Неизвестно