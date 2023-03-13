Мамыкина Мария Александрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мамыкинъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мамыкинъ Михаилъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мамыкинъ Михаилъ