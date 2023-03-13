Мамыкина Мария Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамыкина Мария Александрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мамыкинъ Михаилъ

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мамыкинъ Михаилъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамыкинъ Михаилъ

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