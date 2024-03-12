Вагатов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вагатов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1949

Дата смерти

?.04.1994

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

Около 1916 г.р.

Жена

Дети

1969 г.р.
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1979 г.р.
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Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1949

Отец: Вагатов Кузьма

Мать: Вагатова Варвара

Рождение ребёнка
1969

Дочь: Григорьева Надежда

Мать ребёнка: Вагатова Зоя

Казым, Белоярский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
25.09.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вагатова Зоя

Казым, Белоярский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
30.06.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вагатова Зоя

Казым, Белоярский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
07.05.1979

Сын: Вагатов Андрей

Мать ребёнка: Вагатова Зоя

Казым, Белоярский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
Около 28.01.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вагатова Зоя

Казым, Белоярский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вагатова Зоя

Смерть
?.04.1994
Белоярский, Белоярский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Похороны
Неизвестно
Казым, Белоярский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
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