Вагатов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1949
Дата смерти?.04.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1949
Отец: Вагатов Кузьма
Мать: Вагатова Варвара
Рождение ребёнка
1969
Дочь: Григорьева Надежда
Мать ребёнка: Вагатова Зоя
Рождение ребёнка
25.09.1971
Рождение ребёнка
30.06.1975
Рождение ребёнка
07.05.1979
Сын: Вагатов Андрей
Мать ребёнка: Вагатова Зоя
Рождение ребёнка
Около 28.01.1981
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вагатова Зоя
Смерть
?.04.1994
Белоярский, Белоярский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Похороны
Неизвестно