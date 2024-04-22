Григорьева (Вагатова) Надежда
Место рождения
Дата рождения1969
Дата смертиОколо 1994
ПолЖенский
Отец
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1969
Отец: Вагатов Иван
Мать: Вагатова Зоя
Рождение ребёнка
23.08.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Около 1994