Григорьева (Вагатова) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева (Вагатова) Надежда

Место рождения

Казым, Белоярский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Дата рождения

1969

Дата смерти

Около 1994

Пол

Женский

Отец

Около 1949 г.р.

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1969

Отец: Вагатов Иван

Мать: Вагатова Зоя

Казым, Белоярский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
23.08.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Около 1994
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