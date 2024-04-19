Курунов Федор Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смерти1847
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Курунов Антон Михайлович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Курунова Устинья
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1802
Мать ребёнка: Курунова Устинья
Рождение ребёнка
1814
Сын: Курунов Лаврентий Федорович
Мать ребёнка: Курунова Устинья
Рождение ребёнка
1817
Дочь: (Курунова) Агафья Федоровна
Мать ребёнка: Курунова Устинья
Смерть
1847