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Курунов Федор Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

1847

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Курунов Антон Михайлович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курунова Устинья

Место жительства
Неизвестно
Мордовские Липяги, Воскресенская волость, Самарский уезд
Рождение ребёнка
1802

Сын: Курунов Ефим Федорович

Мать ребёнка: Курунова Устинья

Рождение ребёнка
1814

Сын: Курунов Лаврентий Федорович

Мать ребёнка: Курунова Устинья

Рождение ребёнка
1817

Дочь: (Курунова) Агафья Федоровна

Мать ребёнка: Курунова Устинья

Мордовские Липяги, Воскресенская волость, Самарский уезд
Смерть
1847
Мордовские Липяги, Воскресенская волость, Самарский уезд

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