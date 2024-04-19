Курунов Антон Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смерти1817
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Курунов Григорий Антонович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1780
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1792
Сын: Курунов Спиридон Антонович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1817