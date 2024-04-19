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Курунов Антон Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

1817

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курунов Григорий Антонович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Мордовские Липяги, Воскресенская волость, Самарский уезд
Рождение ребёнка
1780

Сын: Курунов Федор Антонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1792

Сын: Курунов Спиридон Антонович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1817
Мордовские Липяги, Воскресенская волость, Самарский уезд

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