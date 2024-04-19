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Курунова Устинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курунов Федор Антонович

Место жительства
Неизвестно
Мордовские Липяги, Воскресенская волость, Самарский уезд
Рождение ребёнка
1802

Сын: Курунов Ефим Федорович

Отец ребёнка: Курунов Федор Антонович

Рождение ребёнка
1814

Сын: Курунов Лаврентий Федорович

Отец ребёнка: Курунов Федор Антонович

Рождение ребёнка
1817

Дочь: (Курунова) Агафья Федоровна

Отец ребёнка: Курунов Федор Антонович

Мордовские Липяги, Воскресенская волость, Самарский уезд
Смерть
Неизвестно

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