Курунова Устинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: Курунов Федор Антонович
Рождение ребёнка
1814
Сын: Курунов Лаврентий Федорович
Отец ребёнка: Курунов Федор Антонович
Рождение ребёнка
1817
Дочь: (Курунова) Агафья Федоровна
Отец ребёнка: Курунов Федор Антонович
Смерть
Неизвестно