Александрова Дарья Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александрова Дарья Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

30.11.1941

Пол

Женский

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1915

Сын: Александров Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Александров Дмитрий Стефанович

Рождение ребёнка
1925

Сын: Александров Виктор Дмитриевич

Отец ребёнка: Александров Дмитрий Стефанович

Рождение ребёнка
15.11.1930

Дочь: Косенкова Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Александров Дмитрий Стефанович

Верхнедрезгалово, Краснинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
30.11.1941
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