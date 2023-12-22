Александрова Дарья Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смерти30.11.1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1915
Сын: Александров Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Александров Дмитрий Стефанович
Рождение ребёнка
1925
Сын: Александров Виктор Дмитриевич
Отец ребёнка: Александров Дмитрий Стефанович
Рождение ребёнка
15.11.1930
Дочь: Косенкова Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Александров Дмитрий Стефанович
Верхнедрезгалово, Краснинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
30.11.1941