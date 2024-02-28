Александров Дмитрий Стефанович
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смерти07.12.1940
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Александров Стефан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1915
Сын: Александров Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Александрова Дарья Владимировна
Рождение ребёнка
1925
Сын: Александров Виктор Дмитриевич
Мать ребёнка: Александрова Дарья Владимировна
Рождение ребёнка
15.11.1930
Дочь: Косенкова Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Александрова Дарья Владимировна
Смерть
07.12.1940
Москва, город федерального значения Москва