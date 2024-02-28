Александров Дмитрий Стефанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александров Дмитрий Стефанович

Место рождения

Верхнедрезгалово, Краснинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1900

Дата смерти

07.12.1940

Пол

Мужской

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Александров Стефан

Мать: не указана

Верхнедрезгалово, Краснинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Александров Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Александрова Дарья Владимировна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Александров Виктор Дмитриевич

Мать ребёнка: Александрова Дарья Владимировна

Рождение ребёнка
15.11.1930

Дочь: Косенкова Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Александрова Дарья Владимировна

Верхнедрезгалово, Краснинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
07.12.1940
Москва, город федерального значения Москва
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