Вольницкая Евфросинья Авраамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смерти21.11.1892 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вольницкий Тимофей Захарович
Отец ребёнка: Вольницкий Захарий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1859
Сын: Вольницкий Павел Захарович
Отец ребёнка: Вольницкий Захарий Александрович
Рождение ребёнка
1865
Сын: Вольницкий Михаил Захарович
Отец ребёнка: Вольницкий Захарий Александрович
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Корнеенко (Вольницкая) Евфросинья Захаровна
Отец ребёнка: Вольницкий Захарий Александрович
Рождение ребёнка
1871
Сын: Вольницкий Степан Захарович
Отец ребёнка: Вольницкий Захарий Александрович
Рождение ребёнка
17.01.1877 ст.
Сын: Вольницкий Афанасий Захарович
Отец ребёнка: Вольницкий Захарий Александрович
Рождение ребёнка
19.03.1879 ст.
Дочь: Вольницкая Мария Захаровна
Отец ребёнка: Вольницкий Захарий Александрович
Рождение ребёнка
23.10.1880 ст.
Дочь: Шалудько (Вольницкая) Параскева Захаровна
Отец ребёнка: Вольницкий Захарий Александрович
Смерть
21.11.1892 ст.
От тифа
Похороны
23.11.1892 ст.