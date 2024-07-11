Вольницкая Евфросинья Авраамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вольницкая Евфросинья Авраамовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

21.11.1892 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вольницкий Тимофей Захарович

Отец ребёнка: Вольницкий Захарий Александрович

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вольницкий Захарий Александрович

Рождение ребёнка
1859

Сын: Вольницкий Павел Захарович

Отец ребёнка: Вольницкий Захарий Александрович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Вольницкий Михаил Захарович

Отец ребёнка: Вольницкий Захарий Александрович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Корнеенко (Вольницкая) Евфросинья Захаровна

Отец ребёнка: Вольницкий Захарий Александрович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Вольницкий Степан Захарович

Отец ребёнка: Вольницкий Захарий Александрович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.01.1877 ст.

Сын: Вольницкий Афанасий Захарович

Отец ребёнка: Вольницкий Захарий Александрович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.03.1879 ст.

Дочь: Вольницкая Мария Захаровна

Отец ребёнка: Вольницкий Захарий Александрович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.10.1880 ст.

Дочь: Шалудько (Вольницкая) Параскева Захаровна

Отец ребёнка: Вольницкий Захарий Александрович

Покровское, Чернігівська область
Смерть
21.11.1892 ст.
Покровское, Чернігівська область
От тифа
Похороны
23.11.1892 ст.
Покровское, Чернігівська область

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