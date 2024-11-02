Корнеенко (Вольницкая) Евфросинья Захаровна
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиПосле 1897
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Восприемник
17.07.1880 ст.
Мария Тимофеевна Вольницкая
Бракосочетание
13.01.1885 ст.
Восприемник
09.07.1889 ст.
Фёдор Михайлович Вольницкий
Рождение ребёнка
10.04.1895 ст.
Дочь: Корнеенко Мария Варфоломеевна
Отец ребёнка: Корнеенко Варфоломей Евдокимович
Рождение ребёнка
02.11.1897 ст.
Сын: Корнеенко Михаил Варфоломеевич
Отец ребёнка: Корнеенко Варфоломей Евдокимович
Смерть
После 1897