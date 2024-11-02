Корнеенко (Вольницкая) Евфросинья Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнеенко (Вольницкая) Евфросинья Захаровна

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1866

Дата смерти

После 1897

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Вольницкий Захарий Александрович

Мать: Вольницкая Евфросинья Авраамовна

Покровское, Чернігівська область
Восприемник
17.07.1880 ст.
Покровское, Чернігівська область
Мария Тимофеевна Вольницкая
Бракосочетание
13.01.1885 ст.

Муж: Корнеенко Варфоломей Евдокимович

Покровское, Чернігівська область
Восприемник
09.07.1889 ст.
Покровское, Чернігівська область
Фёдор Михайлович Вольницкий
Рождение ребёнка
10.04.1895 ст.

Дочь: Корнеенко Мария Варфоломеевна

Отец ребёнка: Корнеенко Варфоломей Евдокимович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.11.1897 ст.

Сын: Корнеенко Михаил Варфоломеевич

Отец ребёнка: Корнеенко Варфоломей Евдокимович

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1897

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