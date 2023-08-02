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Ищенко Яков Сергеевич

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Ищенко Сергей

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ищенко Агриппина Артемьева

Рождение ребёнка
1892

Сын: Ищенко Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Ищенко Агриппина Артемьева

Рождение ребёнка
1896

Сын: Ищенко Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Ищенко Агриппина Артемьева

Рождение ребёнка
1899

Сын: Ищенко Дмитрий Яковлевич

Мать ребёнка: Ищенко Агриппина Артемьева

Рождение ребёнка
1902

Сын: Ищенко Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Ищенко Агриппина Артемьева

Смерть
Неизвестно

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