Ищенко Яков Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Ищенко Сергей
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1892
Мать ребёнка: Ищенко Агриппина Артемьева
Рождение ребёнка
1896
Мать ребёнка: Ищенко Агриппина Артемьева
Рождение ребёнка
1899
Мать ребёнка: Ищенко Агриппина Артемьева
Рождение ребёнка
1902
Сын: Ищенко Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Ищенко Агриппина Артемьева
Смерть
Неизвестно