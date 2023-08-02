Ищенко Агриппина Артемьева
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1892
Отец ребёнка: Ищенко Яков Сергеевич
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Ищенко Яков Сергеевич
Рождение ребёнка
1899
Отец ребёнка: Ищенко Яков Сергеевич
Рождение ребёнка
1902
Сын: Ищенко Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Ищенко Яков Сергеевич
Смерть
Неизвестно