Блинников Иннокентий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС Неизвестно по 1942
Дата смерти1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чупина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
С 1938 по 15.07.2015
Сын: Блинников Иван Иннокентьевич
Мать ребёнка: Чупина Евдокия Ивановна
Рождение
С Неизвестно по 1942
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 26.01.1942 по 26.02.2015
Дочь: Блинникова Людмила Иннокентьевна
Мать ребёнка: Чупина Евдокия Ивановна
Средняя Шахтама, Шелопугинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
1942