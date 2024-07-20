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Блинников Иннокентий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С Неизвестно по 1942

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

С 1918 по 1968 г.р.

Дети

Добавил:

МЮ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чупина Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
С 1938 по 15.07.2015

Сын: Блинников Иван Иннокентьевич

Мать ребёнка: Чупина Евдокия Ивановна

Рождение
С Неизвестно по 1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 26.01.1942 по 26.02.2015

Дочь: Блинникова Людмила Иннокентьевна

Мать ребёнка: Чупина Евдокия Ивановна

Средняя Шахтама, Шелопугинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
1942

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