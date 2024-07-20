Чупина Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рожденияС 1918 по 06.10.1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
С 1918 по 06.10.1968
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Блинников Иннокентий
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
С 1938 по 15.07.2015
Сын: Блинников Иван Иннокентьевич
Отец ребёнка: Блинников Иннокентий
Рождение ребёнка
С 1938 по 20.06.2014
Сын: Блинников Иван Иннокентьевич
Отец ребёнка: Ярков Захар Федорович
Рождение ребёнка
С 26.01.1942 по 26.02.2015
Дочь: Блинникова Людмила Иннокентьевна
Отец ребёнка: Блинников Иннокентий
Рождение ребёнка
04.03.1949
Дочь: Яркова Альбина Захаровна
Отец ребёнка: Ярков Захар Федорович
Рождение ребёнка
08.01.1955
Дочь: Яркова Татьяна Захаровна
Отец ребёнка: Ярков Захар Федорович
Рождение ребёнка
06.11.1957
Дочь: Яркова Екатерина Захаровна
Отец ребёнка: Ярков Захар Федорович