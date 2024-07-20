Чупина Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧупина Евдокия Ивановна

Чупина Евдокия Ивановна

Место рождения

Средняя Шахтама, Шелопугинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

С 1918 по 06.10.1968

Пол

Женский

Добавил:

МЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1918 по 06.10.1968

Отец: не указан

Мать: не указана

Средняя Шахтама, Шелопугинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинников Иннокентий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ярков Захар Федорович

Рождение ребёнка
С 1938 по 15.07.2015

Сын: Блинников Иван Иннокентьевич

Отец ребёнка: Блинников Иннокентий

Рождение ребёнка
С 1938 по 20.06.2014

Сын: Блинников Иван Иннокентьевич

Отец ребёнка: Ярков Захар Федорович

Рождение ребёнка
С 26.01.1942 по 26.02.2015

Дочь: Блинникова Людмила Иннокентьевна

Отец ребёнка: Блинников Иннокентий

Средняя Шахтама, Шелопугинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
04.03.1949

Дочь: Яркова Альбина Захаровна

Отец ребёнка: Ярков Захар Федорович

Ключевский, Могочинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
08.01.1955

Дочь: Яркова Татьяна Захаровна

Отец ребёнка: Ярков Захар Федорович

Рождение ребёнка
06.11.1957

Дочь: Яркова Екатерина Захаровна

Отец ребёнка: Ярков Захар Федорович

Ключевский, Могочинский муниципальный район, Забайкальский край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.